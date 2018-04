Lamborghini Huracan gaat als zoete broodjes

Door: BV

Afgelopen jaar, toen de Gallardo nog niet vervangen was, gingen er van dat model 2.121 stuks over de toonbank. En toen kwam de Huracan, waar Lamborghini gevoelig meer exemplaren van wou verkopen.

Wat is exclusief?

De Huracan is dus goed onthaald. Tijdens de eerste 10 maanden van dit jaar werden er al 3.000 bestelbonnen voor geregistreerd. De Italianen onder Duits bewind zitten helemaal op schema. Er zouden dit jaar immers 3.600 klanten voor een Huracan gevonden moeten worden. Meer dan tevoren dus, al denkt Lamborghini niet dat hogere aantallen afbreuk doen aan de exclusiviteit.

Meer versies in de toekomst

Het is het gekende recept: na een paar jaar beginnen de verkopen van een model stilaan af te kalven en dan helpen nieuwe versies om de orders binnen te harken. In 2015 verwachten we daarom al een dakloze versie - Spyder - van de Huracan. Later staan nog onder meer een lichte Superleggera, een wedstrijdversie en wellicht ook een achterwielaangedreven variant op de planning.