Toyota en Lexus roepen wereldwijd 1,75 miljoen auto's terug, 800 in België

Door: AUTO55

In april kwam Toyota in opspraak omdat een derde terugroepactie in amper één jaar tijd niet kon vermeden worden. Maar liefst 6,2 miljoen wagens dienden te worden binnengebracht bij de verdelers, waaronder ruim 26.249 in België. En nu is het alweer prijs...

Ditmaal gaat het om 1,75 miljoen vierwielers wereldwijd. Er zou iets kunnen schelen met de remmen, de brandstofleidingen en de cilinderkoppen. Bij ons worden enkel Lexus-modellen teruggeroepen (IS, GS en LS) die tussen januari 2005 en september 2010 het levenslicht hebben gezien. Incidenten met de betrokken voertuigen zouden er nog niet geweest zijn.

Meer weten over terugroepacties? Dit zijn de 5 grootste ooit.