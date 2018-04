Nieuwe Mitsubishi heeft het hoofd in de wolken

Door: BV

Voor de tweede keer op korte tijd introduceert Mitsubishi een nieuw model dat wel erg ver staat van wat de gewone sterveling kan kopen. Ook ditmaal heeft de Japanse industriegigant z’n blik op de lucht gericht. Afgelopen maand berichtten we reeds over de komst van een jachtvliegtuig met Mitsubishi-genen en nu hebben de Japanners voor het eerst een passagiersvliegtuig buiten gerold.

Concurrentie voor Bombardier en Embraer

“ De Mitsubishi moet 20% zuiniger en stiller worden dan de concurrenten ”

Het tweemotorige toestel wordt Japans eerste eigen passagiersvliegtuig in meer dan een halve eeuw. Het heeft een zitcapaciteit van 78 tot 92 passagiers en opereert daarmee in het segment waarin het Canadese Bombardier en het Braziliaanse Embraer de markt delen. Nu al heeft Mitsubishi voor het toestel (dat 4 jaar vertraging opliep) meer dan 400 orders op zak. De komende 20 jaar hoopt het bedrijf er 5.000 stuks van te bouwen. Het eerste hoort te vliegen in 2017. Een samenwerking met Boeing voor onderhoud en herstellingen moet een goede wereldwijde dekking garanderen.

Lichter, zuiniger

Zo’n 30% van de structuur is uitgevoerd in een carbon-compsietmateriaal. Daarnaast is de vorm van de vleugels en roeren geoptimaliseerd. Maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de Mitsubishi zo’n 20% zuiniger én stiller wordt dan de hierboven aangehaalde concurrenten.