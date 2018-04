TUM toont Visio.M nog maar eens

Door: BV

Met veel tromgeroffel kondigt de Technische Universiteit van Munchen de Visio.M concept aan. Dat is een visie op een compacte, elektrische auto die voorgesteld zal worden op de eCarTec 2014-beurs. Al is dat wellicht een beetje een overdrijving. Hij lijkt namelijk in alles als twee druppels water op de Mute die door dezelfde universiteit al in 2012 werd voorgesteld. En de specificaties… zijn identiek.

Herhaling, herhaling, herhaling…

Herhaling werkt, dus we stippen nog even de voornaamste kenmerken aan. Een laag gewicht is het voornaamste actiepunt bij de ontwikkeling (waar onder meer BMW aan meewerkte en het Duitse ministerie van onderwijs meer dan € 10 miljoen aan subsidies instak). De Visio.M weegt zonder de batterijen dan ook niet meer dan 450kg. De batterij is overigens een 13,4kWh lithium-ion-eenheid die zichzelf in 3 uur laat voltanken aan een normaal (230V) stopcontact en de amper 20pk sterke elektromotor vervolgens voor maximaal 160km aan één stuk aandrijft.