Meer verschillen tussen toekomstige BMW's

Door: BV

Er zijn nogal wat autoconstructeurs die er een lepel van binnen hebben om één succesvol design toe te passen op alle modellen. Weinigen zullen betwisten dat Audi daarin de kroon spant. Zowel de modellen uit de A- als uit de Q-Reeks vertonen zo veel gelijkenissen met elkaar dat niet alleen klanten maar ook medewerkers van het merk erop betrapt worden ze door elkaar te halen. Eén en ander heeft te maken met Audi’s designstrategie, waarop het ene nieuwe product altijd het volgende beïnvloedt tot de cirkel rond is. Het merk met de vier ringen is dan wel een dankbaar voorbeeld, maar het is zeker niet het enige dat die strategie volgt.

Bij BMW

De andere Duitsers hebben de jongste tijd eveneens modellen gelanceerd die designmatig erg gelijkaardig zijn. Een Mercedes C-Klasse en Mercedes S-Klasse bijvoorbeeld. En BMW zit al met een kluwen 3- en 4-Reeksen die nauwelijks te ontwarren zijn. Logisch, want hier gaat het - technisch gezien - ook telkens om minieme variaties (wat deuren, in essentie) van hetzelfde product. E de 5 en 7-Reeks zijn ook duidelijk broeders in hetzelfde stijlgezelschap. Maar niet voor lang meer…

Eigen werelden

Karim Habib, de directeur design voor BMW, zegt dat de kritiek van de klanten is aangekomen. Hij belooft dat toekomstige BMW’s elk een duidelijke designstijl krijgen. Met gemeenschappelijke kenmerken uiteraard, zodat ze herkenbaar blijven als een product van het merk, maar met duidelijke individuele stilistische invloeden. “Elke modelreeks wordt een wereld op zich” klinkt het. De eerste tekenen daarvan krijgen we al in 2015 te zien.