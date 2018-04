Toyota gaat helemaal uit de bol op SEMA 2014

Door: BV

SEMA, dat staat voor Specialty Equipment Market Association. De fabrikanten van materiaal waarmee je je auto kan aanpassen of verbeteren dus. De hoogmis van de organisatie is de SEMA-beurs die elk jaar in Las Vegas wordt gehouden. Die krijgt zoveel aandacht dat heel wat autobouwers er zelf heen trekken. Immers, voor je een auto kan aanpassen, moet je een auto kopen. Toyota gaat alvast helemaal uit de bol.

TRD-versies

Toyota’s die terrein vreten als voorgerecht. Daar komt het eigenlijk op neer. Met aanpassingen van TRD. Er zijn de ‘trucks’ Tacoma en Tundra en een 4Runner die helemaal klaar lijkt voor een woestijnrally.

Inspiratie opgedaan bij Peugeot?

Een tweede reeks zijn DUB-edities, die vooral de sportiviteit benadrukken. Ze zijn potig aangekleed en hebben een opvallende kleurstelling waarbij de achterzijde en voorzijde een verschillende tint krijgen. Een exacte kopie overigens van een stijl die Peugeot de jongste tijd hanteert bij concept cars en voorbodes van sportieve modellen. Een Yaris en Sienna (een busje voor de Amerikaanse markt) pronken ermee. Over de Sienna gesproken: ook West Coast Customs maakte er eentje speciaal voor SEMA.