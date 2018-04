BMW M5 uit 1993 kost meer dan een nieuwe

Door: BV

Een BMW M5 uit 1993 is opgedoken op Autotrader. En niet meteen voor een zacht prijsje. Het model met 315pk en 360Nm sterke zescilinder lijnmotor moet er meer geld opbrengen dan een compleet nieuwe BMW M5 F10 die 560pk achter de hand houdt. En dat is niet eens het meest choquerende nieuws.

Natuurlijk is de M5 als nieuw. Hij heeft niet eens 16.000km gereden en was al sinds de eerste dag in handen van een gepassioneerde verzamelaar. Die heeft slechts spaarzaam genoten van de acceleratietijd van 6,4 seconden en wellicht niet eens de elektronisch begrensde topsnelheid van 250km/u uitgetest. Zeldzaam is hij ook - voor de Amerikaanse markt werden er slechts 236 gebouwd.

Hij kost $ 95.000 en daarmee is hij in de VS duurder dan een nieuw exemplaar. Dat staat immers al in de prijslijst voor $ 93.600. Omgerekend is dat € 73.720. Hoeveel een BMW M5 in ons land kost, horen we je denken? Wel, dat is zo maar eventjes € 108.950. Van dat prijsverschil (een M5 is bij ons dus ruwweg de helft duurder) staan we toch te kijken. Kan je nagaan hoeveel BMW eraan verdient.