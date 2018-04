Fiat splitst Ferrari af

Door: BV

FCA, wat staat voor Fiat Chrysler Automobiles, zal dochteronderneming Ferrari afstoten. Dat wordt bekend gemaakt nauwelijks enkele weken nadat Ferrari-baas Di Montezemolo de laan werd uitgestuurd en Fiat-topman Sergio Marchionne zichzelf er in de grootste stoel zette.

Ferrari naar de beurs

Marchionne, die vooral bekend staat om z’n straffe boekhoudkunsten en niet meteen een reputatie heeft als autoliefhebber, wil met Ferrari naar de beurs. Naar alle waarschijnlijkheid worden de plannen tijdens de eerste helft van 2015 werkelijkheid.

FCA doet het goed, Fiat niet

De fusie-onderneming boert inmiddels flink vooruit. De omzet steeg met 14% ten opzichte van een jaar eerder naar 23,6 miljard euro. Alle regio’s op Latijns Amerika na zitten in de plus. Ook Europa, al dient gezegd dat het bedrijf ook het Midden-Oosten en Afrika bij die cijfers voegt. En globaal genomen blijft de verkoop van Fiat in onze contreien rampzalig. Het verkocht wel meer (+6%) dan afgelopen jaar, maar dat was dan ook het slechtste in 20 jaar.