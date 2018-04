ESP vanaf 1 november verplicht op elke auto

Door: BV

ESP of Electronic Stability Control is eigenlijk een uitbreiding op het ABS-systeem van de auto. Het meet 25 keer per seconde de snelheid van elk wiel en vergelijkt die met de richting die de bestuurder uit wil gaan. Als de twee niet meer met elkaar overeen komen, wordt elk wiel van de auto selectief afgeremd om de noodzakelijke koerscorrectie te bekomen. Het wordt nu verplicht.

ESP voor elke auto

Stabiliteitscontrole wordt vanaf 1 november 2014 verplicht op elke nieuw geregistreerde personenwagen en bedrijfsvoertuig tot 3,5 ton. Dat betekent overigens niet dat alle nieuwe auto’s vanaf 2 november automatische stabiliteitscontrole aan boord hebben. Alleen dat nieuwe gelanceerde modellen het vanaf dan moeten hebben. Voor bestaande modellen gaat de verplichting pas in op 1 november 2015. En vanzelfsprekend mag wie dan met een auto zonder ESP rijdt, dat ook gewoon blijven doen. Overigens is de kans dat je tegenwoordig een nieuwe personenwagen koopt die er niet mee uitgerust is, ook behoorlijk klein. In Europa heeft 84% van alle nieuwe voertuigen de veiligheidsvoorziening al aan boord. Wereldwijd is dat slechts 59%.

Redder in nood

Bosch, dat de stabiliteitscontrole uitvond en al meer dan 100 miljoen stuks produceerde, weet dat ESP levens redt en ongevallen vermijdt. De fabrikant claimt dat alleen al in 2011 33.000 ongevallen werden vermeden en 1.000 levens werden gered in de 25 lidstaten van de Europese Unie. De fabrikant zegt dat het zelfs een belangrijker veiligheidsvoorziening is dan de airbag. Alleen de gordel is nog van groter belang.