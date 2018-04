Een Rolls-Royce Phantom voor je laatste rit

Door: BV

Als je een beetje gefortuneerd bent, dan ga je er misschien van uit dat je laatste rit ook niet zal gebeuren in een aftandse Amerikaanse lijkwagen uit het begin van de jaren tachtig. Maar in een Rolls-Royce? Dat was nu ook weer niet evident. Nu kan het, al is deze omgebouwde Phantom voorlopig nog een unicum. Dus erg voor de hand ligt het nog steeds niet.

A W Lymn

Wie z’n laatste tocht absoluut achter de rok van de Spirit of Ecstacy wil afleggen, zoekt bovenstaande Britse begrafenisondernemer best even op. Dat bedrijf is de trotse bezitter van het voertuig in kwestie. En ook wie in de stoet meerijdt, mag op enig comfort rekenen. Het bedrijf heeft niet minder dan 39 Roll-Royces en Bentleys in z’n voertuigenpark zitten.