BMW claimt rechten X2 Sport

Door: BV

Dat BMW met een X2 komt, stond al vast. Dat wordt wellicht een X1 met Coupé-allures. Wat de X4 is ten opzichte van de X3 en zoals de X6 zich verhoudt tegenover de X5. Alleen is nog niet helemaal duidelijk hoeveel deuren die krijgt. In de wandelgangen wordt namelijk gefluisterd dat de Duitsers wel zin hebben in een échte coupé. Met twee deuren dus. Misschien wordt het wel beide.

BMW X2 Sport

BMW heeft het papierwerk in orde gebracht om de benaming X2 Sport te claimen. Dat volgt twee jaar na de registratie van ‘X2’. Om die reden wordt de komst van een driedeursvariant nu weer waarschijnlijker. De X2 met vier deuren (eigenlijk vijf, want de kofferklep telt ook), de X2 Sport met twee deuren minder.

Wanneer komt die X2?

De X2 komt op het onderstel van de volgende generatie X1. Hij zal er net voor of er net na gelanceerd worden. Dat laatste hangt vooral van de marketingstrategie van het bedrijf af. Maar hij zal hoe dan ook niet bij de dealer zijn voor 2017.