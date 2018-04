Kia en Hyundai beboet voor liegen over verbruik

Door: BV

Kia en Hyundai zijn door de Amerikaanse overheid op de vingers getikt voor het ‘overdreven optimistisch inschatten van de verbruikscijfers’. Een zaak die al in 2012 aan het rollen ging en beide merken van de Zuid-Koreaanse autogroep eerder al bijna $ 400 miljoen kostte aan compensaties voor 900.000 klanten. Daar komt nu nog eens een boete bovenop.

Vooral hybrides zijn minder zuinig

De Amerikanen achten beide constructeurs schuldig aan het opgeven van onrealistische verbruikscijfers. De grootste overdrijvingen werden vastgesteld bij de zuinigheid van hybrides. In het totaal hebben beide merken volgens de overheid gelogen over het verbruik van zo’n 1,2 miljoen wagens. Daarvoor moeten ze ook dokken aan de Staat. Hyundai mag per direct $ 56,8 miljoen overmaken en Kia moet $ 43,2 miljoen ophoesten.