Door: BV

Audi heeft de productie van de TT Roadster opgestart. Het model loopt van de band in Hongarije, waar het merk nog drie andere modellen produceert.

Audi TT Roadster gamma

De Hongaren lepelen drie verschillende motoren onder de kap van de TT. De (voorlopige) topper is een 2.0 TFSI met 310pk, maar ook een minder hoogtechnologische versie van die motor met 230pk is leverbaar. En dan is er ook nog een diesel. Eveneens twee liter groot en met 184pk.