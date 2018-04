Dit is de duurste Range Rover ooit

Door: BV

Land Rover Special Vehicle Operations en de eeuwenoude fabrikant van ‘haute gamme’ jachtgeweren Holland & Holland hebben de handen in elkaar geslagen voor de bouw van een exclusieve reeks van de Range Rover. Met een prijskaartje van minimaal € 230.000 is dat meteen de duurste Range ooit.

Lekker aristocratisch

Hij is gebaseerd op de Range Rover Autobiograpy Black, dus je hebt al recht op een lange wielbasis, achterzetels waarin je onderuit kan gaan liggen en het beste op vlak van infotainment dat de Britten bij elkaar konden schrapen. Wat deze Holland & Holland eraan toevoegt is specifiek leder en een hoop fijne details. Sierlijsten in hout en bewerkt aluminium bijvoorbeeld. Iets wat algauw op een kliederboel kan gaan lijken, maar wat gelukkig oordeelkundig is toegepast. In de koffer, die eveneens uitzonderlijk is afgewerkt, vind je dan weer een kist waarin twee geweren passen. Ideaal voor een aristocratische jachtpartij. Als je uit het bos komt met de fazanten die door het keukenpersoneel omgetoverd worden tot een maal, hoef je je gelukkig niet meer verder moe te maken. Zelfs de walnoten klaptafels achteraan komen elektrisch tevoorschijn.

Brits groen

Natuurlijk is de Holland & Holland Range Rover herkenbaar aan een hele reeks logo’s. Maar ook de kleur is weggever. Diep groen, very British, dat frequent wordt onderbroken door een sierlijstje in chroom.

Benzine of diesel

Je kan kiezen voor een 4,4l V8 diesel met 339pk of een 510pk sterke 5-liter V8 met compressor. Exclusiviteit is natuurlijk gewaarborgd. Er worden nooit meer dan 40 stuks van gemaakt.