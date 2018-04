Honda toont meer van z'n waterstofauto in Detroit

Door: BV

Honda had al een waterstofauto, de FCX Clarity. Die werd voorgesteld in 2014 en hoewel het model natuurlijk geen overdonderend succes werd, houdt Honda toch vast aan de technologie. En dus komt er een tweede generatie.

Verder rijden

Waterstof tanken duurt niet veel langer dan een conventionele tankbeurt, maar je moet wel eerst een pomp vinden. De autonomie is dus niet onbelangrijk. Honda belooft dat die is opgedreven tot 480km. De binnenruimte wordt ook groter. De brandstofcellen nemen een derde minder plaats in dan voorheen en de vermogensdichtheid werd ruim de helft beter. Daarom is er nu ook ruim 100kW of 136pk ter beschikking.

Ver op voorhand

Honda’s tweede waterstofauto is nog niet helemaal klaar. Het gaat nog om een studiemodel, ook al beloven de Japanners om de wijzigingen beperkt te houden. Japan mag de spits afbijten en zelfs dat is niet voor maart 2016. De VS en Europa moeten nog langer wachten.