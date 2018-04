Kleine Ferrari's voortaan afkomstig uit China

Door: BV

De kleinste Ferrari’s die je kan kopen (en dan hebben we het over schaalmodelletjes) zullen voortaan alleen nog in China gebouwd worden. Daar heeft de Italiaanse constructeur een overeenkomst over gesloten met de May Cheong Group. Dat betekent dat speelgoedfabrikant Mattel z’n licentie na vijftien jaar verliest.

Winstgevende zaak

De extra miljoenen die de Chinezen op de dorpel van het hoofdkantoor in Maranello deponeren, zijn de hoofdreden voor de aanpassing. En May Cheong krijgt dan ook nog meteen exclusiviteit. Gras wil het bedrijf er ook niet over laten groeien. Het eerste jaar alleen al moeten meer dan 100 verschillende Ferrari schaalmodellen verschijnen. Dat we die in het Westen terugvinden onder de merknaam Bburago is niet helemaal uitgesloten. Dat bedrijf is inmiddels immers in handen van bovengenoemde Chinezen. En daar kennen we de schaalmodellen toch allemaal van?