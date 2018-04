Kleine SsangYong SUV is gedoopt

Door: BV

SsangYong komt in de loop van volgend jaar met een compacte crossover op de markt. Een model dat het nu nog kleine merk een flinke duw in de rug moet geven. We hebben van de toekomstige concurrent van de Juke’s, Captur’s en Mokka’s van deze wereld al een reeks studiemodellen achter de rug. Op het Autosalon van Parijs werden in september nog de XIV Air en XIV Adventure getoond. Op deze eerste afbeeldingen van het eindresultaat is daarvan duidelijk de invloed te zien.

En de naam is…

Tivoli, zo heet SsangYong’s nieuwste. Naar de stad in de buurt van Rome. De Koreanen menen immers te weten dat die bekend staat als erg trendy en stijlvol. En laat dat nu exact zijn hoe ze hun SUV voor het B-segment willen positioneren.