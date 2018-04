Jouw foto op dashboard nieuwe Skoda Fabia

Door: BV

Personalisering is in! Tegenwoordig tel je als autoconstructeur niet meer mee als het dak, de sierlijsten en tal van koetswerkaccenten niet geleverd kunnen worden in een tint die helemaal de persoonlijke smaak (of wansmaak) van de klant reflecteert. Skoda is maar een koele minnaar van die trend. De nieuwe Fabia kan wel van een andere scalp voorzien worden, maar dat is het enige noemenswaardig. Aan de buitenzijde tenminste. Aan de binnenkant maken de Tsjechen het helemaal goed.

Persoonlijker kan niet

Ook aan de binnenkant krijg je geen smorgasbord met aanpassingen voorgeschoteld. Alleen de sierlijst die over het dashboard loopt kan je aanpassen. Maar dan wel goed. Skoda verkoopt je nu immers een sticker met daarop een design naar keuze. Via een webshop kan je zelf je eigen design of foto uploaden. De dealer kleeft het daarna zodat het er een beetje netjes uitziet. Wie wil kan z’n sierlijst dus bekleven met z’n geliefden, hobby, favoriete achtergrondafbeelding… De aanpassing is gelukkig ook weer makkelijk te verwijderen. Handig wanneer hij verkocht moet worden.

Niet duur

Een afbeelding van minimaal 1732 x 816 pixels en maximaal 10Mb is al wat nodig is. En voor de prijs hoef je het aardigheidje niet te laten. Skoda rekent er amper € 17 voor aan. Zonder installatie weliswaar.