P+R Antwerpen: auto sneller en goedkoper

De Genste schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) wil een nieuw mobiliteitsplan voor zijn stad. Hij neemt daarin vier extra park-and-rides op. En toeval of niet, VAB en Test-Aankoop sturen nu de resultaten van hun onderzoek naar de Antwerpse stadsrandparkings de wereld in.

Geen wondermiddel

En daaruit blijkt dat Gent best niet ondoordacht te werk te gaat, want park-and-rides zijn – alvast in Antwerpen – op zich geen wondermiddel. Dat het daarentegen anders kan en het systeem wel kan werken, bewijst de Franse stad Bordeaux. Elke dag parkeren duizenden automobilisten hun auto er aan de rand van de stad, waarna ze met de tram naar de binnenstad rijden. Wat doet Antwerpen fout en wat kunnen we van Bordeaux leren – en dan denken we voor een keer eens niet aan wijn maken?

Auto sneller en goedkoper

De mobiliteitsvereniging en het consumentenmagazine peilden in hoofdzaak naar de voordelen in tijd en kostprijs die de combinatie auto plus tram aan de autopendelaar biedt. Of het systeem ook interessant is voor de sporadische bezoeker (toerist of shopper) is in dit onderzoek niet bekeken. Op zich kunnen we kort zijn: in Antwerpen is de auto sneller en goedkoper dan de combinatie P&R plus tram. Waarom?

Altijd file

De parkings liggen volgens de conclusies te dicht bij het centrum, waardoor auto’s toch nog in de file staan om het centrum te bereiken. Dan kan je beter doorrijden.

Goedkoper

Ook al maakt een enkele tramrit je slechts € 1 armer (met rittenkaart), het blijft goedkoper om de auto tot in het hart van de stad te nemen. En dat is enkel en alleen te danken aan het feit dat er vlakbij het Antwerpse centrum twee gratis parkeerterreinen liggen: de Gedempte Zuiderdokken en de Scheldekaaien.

Parkeren ontmoedigen

Parkeren in de Antwerpse binnenstad wordt momenteel onvoldoende ontmoedigd, zegt het onderzoek. Haal de gratis parkeerterreinen weg en de autopendelaar wordt plotseling dagelijks geconfronteerd met een torenhoge parkeerkost. Ja je leest het goed, dat is de VAB (Vlaamse Automobilisten Bond) die pleit voor torenhoge parkeertarieven. Een volle dag (8 uur) parkeren in de ondergrondse parking aan de Groenplaats bijvoorbeeld kost € 17,5.

Dat het gebruik van de stadsrandparkings je geen tijdswinst oplevert, komt vooral omdat ze in een filegevoelige zone rond de stad liggen. Als je bijvoorbeeld voor de P&R Melsele kiest, sta je in de spits al vaak vanaf Sint-Niklaas aan te schuiven. En voor wie al geruime tijd in de file gestaan heeft, neemt de mogelijkheid om tijd te winnen door op de tram over te stappen af, en dus ook de motivatie om de P&R te gebruiken. Steden moeten dus park-and-ride-parkings voorzien vóór het punt waar de files beginnen.

Ook een betere doorstroming zou het functioneren van het P&R-systeem ten goede komen. De gemiddelde snelheid en frequentie van de tram moeten omhoog en een overstap naar een tweede tram is uit den boze.

Beter met de trein

VAB en Test-Aankoop vestigen tenslotte onze aandacht erop dat voor langere afstanden een treinverbinding beter dan een tramverbinding is omdat de gemiddelde snelheid hoger zal zijn. Dus waarom geen P&R-faciliteiten bij bepaalde treinstations voorzien?