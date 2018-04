Nietes, welles: Range Rover Evoque Convertible

Door: BV

De Range Rover Evoque Convertible dook voor het eerst op in 2012. De Britten presenteerden dat model op het Autosalon van Genève. Destijds vielen de directieleden van het merk bijna over elkaar heen om te bevestigen dat serieproductie lang niet uitgesloten was. Maar het bedrijf trok z’n staart in. Officieel tenminste. Maar wat blijkt nu? Die dakloze Epoque is achter de schermen toch maar mooi klaargestoomd voor productie. Dat weten we omdat de eerste gecamoufleerde exemplaren zich inmiddels lieten betrappen, dat stoffen dak laat zich immers niet zomaar verstoppen.

Voor hipsters

De Evoque trok een nieuw publiek naar het merk. Klanten die veel trendgevoeliger zijn dan het merk doorgaans aantrok. Land Rover is zich bewust van het feit dat je die klant moet blijven boeien met innovatieve technologie en concepten. Daarom lijkt het bedrijf zich nu toch te wagen aan een SUV met stoffen klapdak. Het enige andere voorbeeld in recente tijden, de Nissan Murano CrossCabriolet uit 2010 (niet verkrijgbaar in Europa), draaide uit op een flop.

Wanneer komt de Evoque Convertible?

Bij de eerste voorstelling werd gegokt op 2014, dat is het dus niet geworden. De bijgestelde prognose? Een première in 2015, met de eerste leveringen ergens rond de (volgende) jaarwisseling.