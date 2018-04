Aston Martin DB10 gaat live

Door: AUTO55

Dit is het eerste officiële beeld van de Aston Martin DB10. Een auto die net werd voorgesteld in de Londense Pinewood Studios waar morgen de opnames van de 24ste James Bond film van start gaan. Die zal SPECTRE heten (voor Special Executive for Counter intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion) en wordt door Sam Mendes geregisseerd. Onder meer Daniel Craig, Ralph Fiennes en Monica Belluci spelen erin mee.

Informatie over de DB10, die de DB9 moet opvolgen, werd nog niet vrijgegeven. Opvallend is zijn droge lijnenspel vooraan en de brede inkeping in de flanken. Van achter gezien doet de DB10 ons spontaan aan de Jaguar F-Type denken.