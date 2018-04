Mazda 2 beleeft EU-première in Brussel

Door: BV

Mazda heeft een nieuwe generatie van de kleine 2 klaar. Die werd in zijn Amerikaanse vorm voorgesteld op 19 november op het Autosalon van Los Angeles, en zal zijn Europese debuut beleven in de Heizelpaleizen tijdens het Autosalon dat er van 16 tot 25 januari wordt gehouden.

Alleen vijftienhonderds

Mazda verpakt z’n nieuwe stadsrakker in een trendy outfit met geaccentueerde wielbogen en een koets die steevast vijf deuren telt. Er zullen vier verschillende motoren beschikbaar zijn. Die zijn allen 1,5l groot. De eerste drie zijn benzines met vermogens van 75, 90 en 115pk. Van die laatste weten we dat hij in 8,7 seconden naar 100 sprint en tegelijk onder een verbruiksgemiddelde van 5 liter blijft. Daarnaast is er één diesel met 105pk, 220Nm en een verbruiksgemiddelde van amper 3,4l/100km of een CO2-uitstoot van 89g/km.

Paleis 6

Mazda stelt de nieuwe telg tentoon in Paleis 6. Daarnaast zal je er ook de opgefriste CX-5 en Mazda 6 kunnen bekijken.