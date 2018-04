Porsche bouwt steeds meer Macans

Door: BV

Porsche mag in z’n communicatie dan wel steevast de snaar van sportiviteit en exclusiviteit bespelen, in de praktijk is daar steeds minder van te merken. Buiten Europa claimt het merk niet eens een sportwagenconstructeur meer te zijn (in de VS hebben de directieleden het steevast over een ‘sporty SUV brand’) en vanzelfsprekend gaan de productievolumes jaar na jaar hoger. De nieuwe Macan is de meest toegankelijke SUV uit het aanbod van de constructeur en heel wat mensen vallen voor de uitstekend rijdende Audi Q5-kloon.

60.000 stuks per jaar

De fabriek van de Macan in het Duitse Leipzig spuwt nu al een jaar lang exemplaren uit. De teller staat daardoor al op 50.000 stuks. Volgend jaar moet de productievestiging op volle capaciteit draaien en meer dan 60.000 Macans bouwen. Meer kan het bedrijf er niet bouwen. Voorlopig tenminste, want er wordt al gezocht naar extra capaciteit.