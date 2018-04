China kopieert nu de Aston Martin Cygnet

Door: BV

Je herinnert je de Cygnet van Aston Martin nog wel. Een vreemde eend, want zo’n op een zakdoek te parkeren stadsrakker is niet meteen het forté van bovenstaand Brits automerk. Het was dan ook niets meer dan een erg luxueus aangeklede Toyota IQ. Maar een kleine auto met de kenmerkende Aston-grille, daar zagen de Chinezen wel wat in. Het is dus gekopieerd.

Dojo Pioneer

Na de smoel eindigen de overeenkomsten wel. Om te beginnen is de Chinese Dojo Pioneer een elektrische vijfdeurs. Daarnaast is hij ook enorm tergend traag. De topsnelheid bedraagt amper 60km/u, z’n lood-zuur-batterijen zijn een gevaar voor het milieu en verder dan 120km geraak je er nooit mee. Hij is wel spotgoedkoop: voor omgerekend € 5.500 is hij te krijgen.