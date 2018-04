Fahlke Larea is de snelste auto die je niet kent

Door: BV

De kans is groot dat je nog nooit van Fahlke gehoord hebt. De Duitse autobouwer produceerde slechts een handvol auto’s. Die zien eruit als racewagens en hoewel ze het in essentie ook zijn (met een carbon monococque chassis en koetswerkpanelen in datzelfde materiaal), versierde Fahlke er toch een goedkeuring voor gebruik op de openbare weg mee. De nieuwste en krachtigste telg is de S12. Die heeft zo maar eventjes 1.242pk!

Lachen met de Koenigsegg

Voor de aandrijving zorgt een gigantische 7,2l V8 met compressor die behalve bovenstaand vermogen ook nog eens 1.600Nm trekkracht opwekt. Vermogen dat je moet beheersen met een gaspedaal, een conventionele koppeling en een handbediende zesbak, terwijl je ook geen hulp moet verwachten van vierwielaandrijving. Alleen de achterwielen worden aangedreven, maar een limited-slip-differentieel is er gelukkig wel. Ondanks de gigantische motor zet het model slechts 900kg op de weegschaal. Dat betekent dat de pk-gewichtsverhouding (1,38pk per kg) zo maar eventjes 38% beter is dan die van de al erg brute Koenigsegg One:1 (die z’n naam aan de verhouding tussen pk’s en kilograms ontleent).

Twee seconden

Dat is hoe lang Fahlke beweert dat het duurt om 100km/u te halen. Na 5 seconden, de tijd die een erg snelle auto nodig heeft voor de honderdsprint, rijdt deze S12 al dubbel zo snel. En de topsnelheid bedraagt meer dan 400km/u.