Nieuwe Opel-dieselmotor is er in 2015

Opel is aan een heus motorenoffensief bezig. Deze 170pk sterke 2.0 CDTI maakt daar deel van uit. Het blok werd ontwikkeld door technici uit Italië, Duitsland en de VS en de ontwikkeling ervan vindt in Kaiserslautern plaats. Op de onlangs gelanceerde tweeliter biturbodiesel na, is dit de strafste zelfontbrander in het Opel-gamma. Naast 170pk bij 3.750tr/min is de centrale ook in staat 400Nm bij 1.750 toeren op te wekken. De tweeliter voldoet aan de Euro6-norm.

Geluidsarm

De Duitsers beweren voorts dat de nieuwe 2.0 CDTI niet enkel krachtiger en zuiniger, maar ook een pak stiller is dan de huidige tweeliter turbodiesel. Bij stationair toerental zou het verschil maar liefst 5 decibel bedragen.

Lancering

De nieuwe viercilinder zal vanaf begin 2015 verkrijgbaar zijn in de Insignia en Zafira Tourer. Opel ligt daarmee naar eigen zeggen op koers om tegen het einde van dit decennium maar liefst 17 nieuwe motorblokken en 27 nieuwe, dan wel gefacelifte auto’s te hebben geïntroduceerd. Een offensief dat bekend staat onder de naam Drive!2022. Zo hebben we onder die noemer bijvoorbeeld al kennis kunnen maken met de nieuwe Opel Corsa en Karl.