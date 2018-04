Bijna nieuwe Mercedes 300 SL Roadster uit 1958 te koop in Antwerpen

Door: BV

De Duitsers hebben niet meer dan 1858 stuks gemaakt van de Mercedes 300 SL Roadster. Dat was in essentie een cabriovariant van de beroemde Gullwing SL met vleugeldeuren. Hij wordt aangedreven door dezelfde 3-liter zescilinder benzinemotor die 220pk opwekt en gekoppeld is aan handgeschakelde versnellingsbak met vier verzetten.

Amper gebruikt

Dit exemplaar werd getrakteerd op een nieuw interieur. Daar had de leeftijd wellicht z’n tol geëist. Hij werd immers al gebouwd in 1958. Van de kilometers kan het niet zijn. Deze elegante creatie heeft er slechts 34.500 afgelegd. Dat laatste verklaart overigens ook de prijs. Beerens Classic Division wil er ruim € 1 miljoen voor.