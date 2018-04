Frankrijks meest gebouwde auto komt uit Japan

Door: BV

Ook in Frankrijk verkast de autoproductie hoe langer hoe meer naar landen waar de lonen lager zijn en regels niet noodzakelijk zo strikt zijn. En zo komt het dat zelfs daar de meest gebouwde auto niet eens meer de eigen nationaliteit draagt. De meest gebouwde auto in ons buurland komt uit Japan.

Derde jaar op rij

Dit jaar zullen er in Frankrijk zo’n 200.000 Toyota Yaris gebouwd worden. Het model staat ermee op de eerste plaats en dat is al voor het derde jaar op rij. De productie werd de afgelopen tijd zelfs nog opgedreven. Omdat een facelift van het kleintje voor een hogere vraag zorgde en omdat de Franse Toyota-vestiging de hybrideversies van het model niet alleen voor Europa, maar ook voor de VS bouwt.

De Top 5

De Yaris wordt in de fabricageranking wel gevolgd door een hele reeks Franse producten. De kleine SUV Peugeot 2008 staat op 2, de Peugeot 308 (de Auto van het Jaar 2014) staat op drie, de Citroën C4 staat op de vierde stek en de vijfde plaats wordt door de Renault Scenic ingenomen.