BMW-bril kijkt door hindernissen

Door: ADD

In München wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een slimme bril. Dat weten de Duitse media. Die zou als onderdeel van een infotainmentsysteem op de markt komen. Anders dan bij Google Glass zou het hier niet gaan om een uitbreiding van het navigatiesysteem voor voetgangers, maar wordt er (vanzelfsprekend) gemikt op extra functies voor tijdens het rijden.

Kijk door dakstijlen

De nieuwe BMW-technologie wordt aan het camerasysteem van de auto gekoppeld en omdat men op die manier de dakstijlen kan laten verdwijnen, ontstaat zo in het blikveld van de bril een perfecte zichtbaarheid. De bestuurder krijgt dus een panoramisch zicht en zal bij het afdraaien niet langer voetgangers of fietsers in de dode hoek over het hoofd kunnen zien.

Er wordt gespeculeerd dat BMW's slimme bril in januari op de CES technologiebeurs in Las Vegas voorgesteld zal worden.