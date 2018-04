Audi A3

Jonge A3's durven wel eens last te hebben van een lekkage aan de manchetten van de aandrijfas. Maar eenmaal wat ouder blijken deze Audi's opmerkelijk onopvallend – en in een mankementenklassement is dat iets positiefs. Die onopvallendheid geldt echter niet voor de 2.0 TDI, die aan terugkerende schade aan de turbolader of de cilinderkop lijdt. En laat nu zowat elke Audi A3 in ons land zo'n TDI zijn...