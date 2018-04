Audi A1 met Active Kit oogt ruiger, is het niet

Door: AUTO55

Wie er extra duiten voor op tafel wil leggen, kan de recent opgefriste Audi A1 meer doen opvallen. Het merk heeft daarvoor de zogeheten Active Kit in de aanbieding. Dat bestaat uit sportieve bumpers, een kleine spoiler achterop, extra plastic voor de wielbogen en zijschorten, een andere spiegelkapbehuizing en een keuze uit vijfspaaks 17- of 18-duimswielen.

De Belgische prijs voor al dat lekkers is nog niet geweten. In Duitsland betaal je alvast € 1.300 of € 1.800 voor het nieuwe setje wielen (afhankelijk van de diameter), € 1.500 voor de bumpers, schorten en wielbogen en € 390 voor de rest. 'Onze' prijzen zullen wat hoger liggen.