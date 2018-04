20-tal gestolen Red Bull-trofeeën teruggevonden in Horseshoe Lake

Door: AUTO55

In de nacht van 5 op 6 december werden meer dan 60 trofeeën ontvreemd uit het hoofdkwartier van Red Bull in Milton Keynes. De ramkraak, waarbij een zilverkleurige 4x4 werd gebruikt, vond plaats omstreeks 1u30 en volgens het politierapport waren er zes mannen in donkere kledij bij betrokken. Als tweede vluchtwagen werd een break van Mercedes gebruikt.



Horseshoe Lake

Van de gestolen prijzen werden er nu circa twintig teruggevonden... in een meer nabij Sandhurst. Enkele daarvan zijn beschadigd en zullen wellicht worden nagebouwd. Het exacte aantal is nog niet bekend. Red Bull waarschuwt in ieder geval dat, tijdens de duur van het onderzoek, het aantal bezoeken van het hoofdkwartier zal worden teruggeschroefd.