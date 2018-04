Nieuwe instap-McLaren kan al driften

Door: BV

McLaren heeft een nieuwe instapper klaar. Die komt onder de 650S in het gamma en zal naar verwachting minimaal € 130.000 kosten. De stijlkenmerken, zo werd al gefluisterd, zouden van bovenstaande 650S én van de P1 supercar geleend zijn. Met inbegrip van de vlinderdeuren, maar bevestiging is er nog niet van. Dit is wél de eerste officiële teaser.

Pure McLaren

De fabrikant wil over z’n nieuwe baby voorlopig alleen kwijt dat het een ‘pure McLaren’ zal zijn. Als alles volgens plan gaat, wordt hij op 1 april (en dat is geen grap) onthuld op het Autosalon van New York. Dan heeft hij wellicht een teruggeschroefde versie van de 3,8l V8 biturbo die ook de 650S aandrijft, onder de kap.

2000 stuks per jaar

De instapper is voor McLaren van kapitaal belang. Die moet de productie van het nichemerk fors opdrijven. In 2016, wat wellicht het eerste volle verkoopsjaar voor het product wordt, wil het bedrijf er zo’n 2.000 klanten voor strikken. Kort na de introductie van een gesloten variant volgt er overigens ook nog een spider.