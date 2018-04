Rolls-Royce Suhail collection eert Perzische wetenschapper

Door: BV

Rolls-Royce bouwt maar wat graag speciale versies van z’n modellen. Het stelt ze immers in staat om uit te pakken met regelrechte meesterwerken. Bekijk de houtinleg in deze 'Metropolitan' Rolls-Royce bijvoorbeeld eens.

Sterrenhemel

De nieuwste collectie die - eerder uitzonderlijk - de drie modellen van het merk (Phantom, Ghost en Wraith) omvat draagt de Arabische naam voor een sterrenstelsel dat bij nacht zichtbaar is aan de zuidelijke horizon in het historische Arabië. Het is een eerbetoon aan de wetenschapper Ibn al-Haitham, een Perzische astronoom en wiskundige die leefde in de tiende eeuw.

Felle kleurtjes

Aan de buitenzijde overheerst bij alle drie de modellen een zilvergrijze tint. En ook de interieuraankleding oogt eerder discreet. Maar de specifieke stijlelementen (emblemen in de vorm van een ster, de sierlijn over het koetswerk en piping aan de zetels) zijn in fel turquoise.