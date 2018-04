Volvo stelt botswaarschuwing fietsers voor, maar...

Door: BV

Ongelukken met fietsers zijn schering en inslag. In een land als de VS verloren 726 fietsers in 2012 het leven bij verkeersongelukken. En verwondingen zijn er nog vaker. In een stad als Berlijn - waar nogal wat afgefietst wordt - liepen er in datzelfde jaar al 4.533 verwondingen op. Om daar wat aan te doen bedacht Volvo een ingewikkeld veiligheidssysteem. Het wordt begin volgend jaar voorgesteld op de CES technologiebeurs in Las Vegas.

Eerst een app

De veiligheidsformule die Volvo uitdacht maakt gebruik van een app op de smartphone van de fietsers. Die communiceert met de auto en beide geven elkaars positie constant aan elkaar door. Wanneer beide te dicht in elkaars buurt komen dan krijgt de autobestuurder een signaal terwijl een speciale fietshelm de tweewieler op de hoogte stelt van naderend onheil.

Niet echt gebruiksvriendelijk

Uiteraard wil dit zeggen dat de veiligheidsvoorziening niet werkt bij alle auto’s. Alleen bij auto’s die ook hun positie permanent doorgeven aan de servers waarop de app draait. En het betekent ook dat de fietser eerst de speciale helm moet opzetten (die ziet er gelukkig wel conventioneel uit) en vervolgens de applicatie moet activeren. Bovendien moeten beide partijen permanent verbinding houden met het netwerk. Dat systeem lijkt dus aan de oppervlakte alvast erg omslachtig.

En de speciale airbag?

Volvo introduceerde in 2012 ook al een voetgangersairbag op de V40 in de strijd om het aantal slachtoffers onder zwakke weggebruikers terug te dringen. Saillant detail: die wordt niet meer op nieuwe modellen ingebouwd omdat het te duur is.