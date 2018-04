Poolse namaak-McLaren F1 voor een prikje

Door: BV

Zeg nu zelf, je moet toch écht twee keer kijken eer je ziet dat dit niet één van de 106 geproduceerde exemplaren van de McLaren F1 is, maar een replica. Eentje die door een Poolse adept van het merk in z’n vrije tijd bij elkaar is geschroefd nog wel.

Buizenframe

We gaan even voorbij aan het feit dat onder het gros van alle namaak-Ferrari’s en Lamborghini’s een ronduit dramatische Pontiac Fiero schuilt. Want zo makkelijk heeft Jacek Mazur het zich niet gemaakt. Hij construeerde eerst een buizenframe, voorzag zowaar een ophanging met vlak liggende dempers en veren en modelleerde de rest van het koetswerk naar een opvallend treffende gelijkenis met het origineel. Wat er van motor in ligt, weten we niet, maar in elk geval is ook de thermische isolatie met bladgoud aanwezig.

Koopje

Een echte McLaren F1 kost inmiddels miljoenen. Deze kopie is nu te koop voor € 23.000. Een pak betaalbaarder, durven we stellen.