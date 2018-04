Lijkt de Kia KX3 op de Porsche Macan?

Door: BV

De productieversie van de Kia KX3 is gespot zonder camouflage. De kleine SUV zal gebouwd worden op hetzelfde platform als de Hyundai ix25 en gaat in maart van dit jaar in de verkoop. Hij zal het mogen opnemen tegen modellen als de Peugeot 2008, Ford EcoSport en Chevrolet Trax. In China welteverstaan, want dat is waar het model gebouwd zal worden.

Modern uiterlijk

De compacte SUV kreeg een eigentijds uiterlijk. Vooral de koplampen doen ons denken aan die van een Duitse constructeur. Onder de kap is de KX3 meer dan behoorlijk modern. Een 1.6l benzinemotor bestaat in vermogensversies van 123 en 200pk en er is keuze uit minimaal zes versnellingen (manueel of automaat) terwijl de topmotor zelfs wordt aangedreven door een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.