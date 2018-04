Mercedes F 015 Concept rijdt helemaal zelf van A naar B

Door: BV

Na een serie teasers presenteert Mercedes nu op de Consumer Electronics Show in het Amerikaanse Las Vegas deze F 015 Luxury Concept. Een studie die het publiek moet tonen hoe de Duitse autobouwer een zelfrijdende auto ziet.

Berichten sturen aan je medeweggebruikers

Over de aandrijving of de systemen om autonoom te rijden, zegt Mercedes ironisch genoeg helemaal niets. Het concentreert zich op het design. En dat aan de buitenzijde, dat zou wel eens wat gewenning kunnen vergen. Maar het is op z’n minst duidelijk een Mercedes. Niet omwille van herkenbare stijlelementen, maar als je de driepuntige ster op de neus voorziet van verlichting, kan je er onmogelijk naast kijken. Met licht gebeurt ook aan de achterzijde wel wat. Daar is de diffuser voorzien van LED’s waar je je medeweggebruikers ook boodschappen mee kan sturen. ‘SLOW’ bijvoorbeeld, zoals op de foto. Omdat iedereen graag het vingertje opsteekt naar een ander…

Het interieur…

Grote zelfmoorddeuren geven toegang tot het interieur, en dat lijkt wel door een ander team ontworpen te zijn. De sfeer is er licht, modern en de nogal inspiratieloze koetswerkvorm levert er op z’n minst een hoop binnenruimte op. De zetels kunnen naar elkaar toe draaien, rusten op een parketvloer en zijn uitgevoerd in het zachtste leder. Er zijn ‘intelligente’ deurpanelen, een centraal opgestelde tafel en een infotainmentsysteem dat de volledige breedte van het massieve dashboard in beslag neemt. En alsof dat nog niet genoeg sfeer zou scheppen, is het bedrijf ook nog eens helemaal overboord gegaan met de sfeerverlichting. Er zitten zelfs lichtlijntjes in de zetels.