Chevrolets voelen problemen aankomen

Door: BV

Dat een hedendaagse auto vol sensoren zit, hoeven we je niet te vertellen. Die verzamelen allerlei data, onder meer om weggedrag en motoreigenschappen permanent te optimaliseren. Maar ze zouden meer kunnen doen. General Motors kan de gegevens gebruiken om te voorspellen wanneer bepaalde onderdelen riskeren stuk te gaan.

Je moet je gegevens wel delen

Chevrolet start vanaf modeljaar 2016 (vanaf september 2015 dus) met het systeem op een beperkt aantal modellen. Dat zijn de Corvette, Suburban, Tahoe, Silverado en Equinox. Het addertje onder het gras is dat je als eigenaar je sensorinformatie moet delen met de constructeur via het OnStar-systeem. Als er dreigt wat mis te gaan met je startmotor, batterij of brandstofpomp dan zal je van de constructeur een email, SMS en melding op je boordcomputer krijgen die je aanport om die preventief te laten vervangen.

Hoeft helemaal niet online

Dat betekent ruwweg dat het systeem reageert op een vermindering van startvermogen, brandstofdebiet of batterijvoltage. Iets waar je auto probleemloos voor zou kunnen waarschuwen zonder je gegevens naar de autobouwer te sturen voor een ‘analyse’, wat suggereert dat het GM vooral om de sensorgegevens te doen is. Maar misschien zijn we nu te sceptisch?