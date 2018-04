Audi Prologue Concept rijdt nu helemaal zelf

Door: BV

Audi heeft op de Consumer Electronics Show in Las Vegas een aangepaste versie van z’n Prologue Concept voorgesteld. De grote, luxueuze coupé die je gerust mag zien als een voorbode voor een Audi A9, kan nu ook helemaal autonoom rijden.

Hybride

Terwijl uiterlijke aanpassingen zo goed als onbestaande zijn, heeft Audi wel wat aan de aandrijflijn gedaan. De Prologue zoals die op het Autosalon van Los Angeles te zien was in november, had alleen een 4.0 TFSI V8 aan boord. Let wel, goed voor 605pk en 750Nm, maar nu is er ook nog een elektromotor toegevoegd. Die brengt het totale vermogen op 677pk en de maximale trekkracht naar 950Nm. Zelfs met extra gewicht voor een lithium-ion-accu, levert dat nog steeds scherpere prestaties op. Naar 100km/u kan het studiemodel nu in 3,5 seconden. Dat is een winst van 2 tienden.

Autonomous drive

Het is Audi evenwel niet zozeer om de prestaties te doen, maar om de automatische piloot. Audi heeft een laserscanner, verschillende videocamera’s, radarsensoren en ultrasone sensoren ingebouwd. Die voeden hun gegevens aan de centrale computer die, over grote afstanden en in een heel aantal omstandigheden, de controle van de bestuurder kan overnemen.

Audi Prologue

