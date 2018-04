NASA helpt Nissan aan zelfrijdende auto

Door: ADD

De auto van de toekomst rijdt zonder ons. Daarover lijkt op dit moment geen twijfel meer te bestaan. Dat zie je ook op de technologiebeurs CES in Las Vegas weerspiegeld, die deze vrijdag eindigt. Daar stelt onder andere Mercedes zijn prototype F015 voor die zonder menselijke tussenkomst de weg vindt. Een logische stap, zoals de ongevallenstatistieken jaar na jaar bewijzen. Het is namelijk niet de auto die het grootste gevaar vormt, maar de man of vrouw die de auto bestuurt.

Mercedes wil ermee voor testdoeleinden tegen volgend jaar de weg op. Audi rijdt intussen rond met zijn project Highway Pilot, dat op snelwegen de controle overneemt (bijvoorbeeld in de Audi Prologue). En ook Google experimenteert sinds jaren met autonome auto's die trouwens nu al in Silicon Valley rondzoemen. In de komende tien tot vijftien jaar is de internetgigant van plan om zijn "Robot Taxis" in het verkeer in te zetten. Die moeten de megafiles die de OESO voorspelt helpen voorkomen. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zal tegen 2050 het aantal afgelegde kilometers wereldwijd met maar liefst 233 procent stijgen.

Vijfjarige samenwerking

Aan dit rijtje heeft nu ook Nissan zich toegevoegd. De Japanse autofabrikant werkt weliswaar al enige tijd aan de techniek voor autonome auto's, de beslissende voorsprong hopen ze te krijgen door te gaan samenwerken met het Ames Research Center van de NASA. De twee bedrijven hebben de start van een samenwerking van vijf jaar aangekondigd, met als doel zelfsturende voertuigen op de weg te brengen.

Dat klinkt misschien als een ietwat vreemde combinatie, maar ze is best logisch: Ames ontwikkelde onder andere de software van de Mars Rover. Autonoom is die niet, maar wordt wel vanop een afstand van een paar miljoen kilometer bestuurd, en stoot dus op gelijkaardig moeilijke uitdagingen als auto's in de stad. Het terrein op Mars lijkt op een hindernissenparcours van zand, rotsen en andere voorwerpen. In stedelijke gebieden zijn het vooral voetgangers en andere plotseling opduikende objecten die het de navigatiecomputer moeilijk maken.

Nasa op haar beurt hoopt natuurlijk ook te profiteren van de samenwerking. Zij hebben een Rover op Mars, maar als ze dieper de ruimte in willen, naar steeds gevaarlijkere gebieden, hebben ze meer autonomie nodig. En daarbij moet de expertise die Nissan tot nu toe verzameld heeft in het onderzoek naar zelfsturende auto's, helpen.

Eerste auto in het verkeer in 2015

In een eerste stap breiden de nieuwe partners het gebruikte kaartmateriaal uit dat Nissan voor zijn elektrische auto Leaf gebruikt. Momenteel omvat dit enkel het gebied rond het onderzoekscentrum van de Japanse autofabrikant in Silicon Valley. De eerste zelfrijdende auto hoopt Nissan nog dit jaar te testen en tegen 2020 willen ze die aan het publiek presenteren.

Dat een fundamentele omwenteling in het denken hiervoor noodzakelijk is, daarvan is zich ook de CEO van Nissan Carlos Ghosn bewust: "Als we praten over autonoom rijden, dan gaat het om een verandering in de relatie tussen bestuurder en auto, van meester en slaaf naar een partnerschap." En dat is natuurlijk een idee waaraan de meesten onder ons nog zullen moeten wennen.