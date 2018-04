Audi A1 Made In Belgium wereldpremière Salon Brussel

Door: BV

Natuurlijk stelt Audi in Paleis 5 van de Heizel van 16 tot en met 25 januari bijna z’n volledige gamma tentoon. Maar we mogen met nét iets meer trots uitkijken naar de Audi A1. Die maakt immers deel uit van de spijtig genoeg almaar zeldzamer wordende waaier in België geproduceerde modellen.

Audi A1 Made in Belgium

Het model onderging zopas een erg milde uiterlijke facelift, waarbij vooral designelementen werden overgenomen van de eerder al geïntroduceerde pittige Audi S1. Maar Audi profiteert er ook van om wat extra kleurtjes en personaliseringselementen aan te bieden. Daardoor is Audi’s kleinste nu nog beter met je persoonlijke smaak te lijmen. Nieuwe motoren zijn er ook, waarbij de introductie van nieuwe driecilinders vooral goed nieuws is voor wie een lage CO2-uitstoot hoog op z’n verlanglijst heeft staan.

Europese première nieuwe Audi Q3

De Audi Q3 was in november al te zien op het Autosalon van Los Angeles. Maar hij was nog niet eerder op Europese bodem. Helemaal nieuw is hij niet, maar met z’n trapeziumvormige grille en aangepaste koplampen heeft hij toch weer een frisse smoel. Bovendien zijn de motoren en transmissies grondig onder handen genomen, wat de diesels zo maar eventjes 17% zuiniger maakt dan voorheen. En wie liever zo snel mogelijk van A naar B wil, mag de RS Q3 niet vergeten. Met 340pk en een acceleratietijd van 4,8 seconden. Het is niet echt behelpen in zo’n compacte SUV…

Audi op Dreamcars

Alleen het laatste weekend van het Autosalon (van 23 tot en met 25 januari) nestelen een hele reeks prestigieuze merken zich in Paleis 11. Je zal er wel wat dieper voor in de buidel moeten tasten. Audi staat daar ook nog eens. Het zal er de RS7 Sportback, de erg exclusieve Audi R8 LMX en de Audi R18 e-tron tentoonstellen. Die laatste reed als eerste over de finishlijn van de jongste 24-uurs-race van Le Mans.

Autosalon van Brussel 2015

Alle nieuwigheden op het Autosalon van Brussel 2015 hebben we hier voor je gegroepeerd.