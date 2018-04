Jaguar Crossover heet F-Pace

Door: BV

Jaguar maakt al lang geen geheim meer van de komst van een SUV. Of een crossover. Want de Britten horen die eerste term niet zo graag omdat die wel eens in het vaarwater zou kunnen komen van succesvolle Land Rover en Range Rover modellen. Het eindresultaat zal sterk gebaseerd zijn op de Jaguar C-X17 concept car. Maar hij krijgt wel een andere naam. Die heeft het bedrijf nu in een eerste teaser bekendgemaakt.

Jaguar F-Pace

Het merk stapt af van een typenaam met één of twee letters en slaat voor z’n crossover een andere richting in. Die heet F-Pace. Dat laatste is ongetwijfeld al een verwijzing (want Engels voor tempo, zoals je weet) naar de dynamische eigenschappen die het merk dat model wil toedichten.

Productie in 2016

De F-Pace erft grote delen van het lichtgewicht onderstel van de Jaguar XE - de nieuwe (iets) compactere Jaguar. En het valt meteen ook te verwachten dat z’n motoren ook dat voorbeeld zullen volgen. Wordt vervolgd. Wanneer is nog niet duidelijk, want Jaguar heeft nog wel even tijd. De productie start pas in 2016.