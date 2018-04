VW Cross Coupé GTE op Autosalon Detroit

Door: BV

Volkswagen werkt al aan de Cross Coupé van in 2011. Dat jaar stond op het Autosalon van Tokyo al een eerste versie van die concept car te blinken. Inmiddels zijn we, met de première van deze Cross Coupe GTE concept op het Autosalon van Detroit, drie versies verder. En daar is een goede reden voor, want het model gaat effectief in productie. Eind 2016 moeten de eerste exemplaren van de band lopen in de Chattanooga-fabriek van het merk in de Amerikaanse staat Tennessee.

Benzine-hybride

Een dieselhybride van de Cross Coupé, toen nog met wat minder uitgesproken scherpe lijnen, stelde VW al eens voor. Maar op het Autosalon van Detroit staat nu een hybride te blinken die z’n 14,1kWh lithium-ion-accu laat bijstaan door een V6 met de erg Amerikaanse cilinderinhoud van 3,6l. Of andersom, want terwijl de elektromotor voor beperkte afstand (maximaal 32km) alleen kan instaan voor de aandrijving, schiet hij de benzinemotor vooral ter hulp wanneer het echt snel moet gaan. En het kàn snel gaan: met een totaal vermogen van 355pk en 379Nm haalt de nochtans behoorlijk uit de kluiten gewassen Cross Coupé 100km/u in 6 seconden. Het officiële verbruiksgemiddelde bedraagt intussen slechts 3,36l/100km.

Vijfzitter, zevenzitter

Een Cross Coupé met zeven plaatsen hebben we ook al gezien. En zo zal hij eind 2016 ook in productie gaan. Maar deze concept stelt zich tevreden met vijf zitplaatsen. Of hij ook naar Europa komt, is niet duidelijk.