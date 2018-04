Hyundai wil aan de pickup: Santa Cruz

Door: BV

Als je in het Europese straatbeeld kijkt, is die pickup-fascinatie van de autoconstructeurs niet goed te begrijpen, maar er zijn andere werelddelen waar het concept erg populair is. Sommige delen van Azië (Thailand bijvoorbeeld), en natuurlijk ook de VS. Daar is het zelfs het meest verkochte voertuigconcept. Dat een merk met de groeiambities van Hyundai er daarom schuimbekkend naar staat te kijken, is maar normaal. Op het Autosalon van Detroit kijken ze even of er animo is voor een pickup van Hyundai. Met deze Santa Cruz Crossover Truck Concept.

Hyundai Santa Cruz Crossover Truck Concept

De naam suggereert dat dit op de Hyundai Santa Cruz (een grote SUV) gebaseerd studiemodel een beetje van alles is, maar het gaat gewoonweg om een pickup met dubbele cabine, voorzien van alle toeters en bellen die verplichte kost zijn op een studiemodel. Dan hebben we het over opvallende stijlelementen, gigantische wielen en slimme details.

Erg conventionele motor

Onder de kap is de Santa Cruz Crossover Truck Concept niet zo exotisch. Daar zit een 2-liter dieselmotor die 190pk en 400NM versast naar alle vier de wielen. Hij zou 7,8l/100km verbruiken en dat is in pickupland een scherp resultaat. Over productiekansen wordt nog met geen woord gerept.