Aston Martin opent nieuw ontwikkelingscentrum

Op ongeveer 160 kilometer ten noordoosten van de Britse hoofdstad heeft Aston Martin een nieuw complex geopend voor de ontwikkeling van toekomstige modellen en prototypes. Het centrum is gesitueerd in het MIRA Technology Park in Nuneaton, Warwickshire en is 1.468m² groot. Veel meer hebben de Britten er niet over te vertellen. Behalve dan dat het MIRA Technology Park een aantal circuits bevat alsook verschillende ondergronden die wereldwijd te vinden zijn zodat vierwielers getest kunnen worden zoals het hoort.