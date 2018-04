Binnenkort: virtuele realiteit bij de Audi-verdeler

Door: AUTO55

Audi noemt de nieuwe verkooptactiek de Audi VR experience. Bij verdelers die hierover de beschikking krijgen, kunnen klanten via een virtual reality headset hun favoriete Audi-model tot in detail configureren en bekijken. De weergave is uitermate realistisch, volgens Audi.

Wat de mogelijkheden zijn? Virtueel achter het stuur van een door jou geconfigureerde auto plaatsnemen natuurlijk, of een kijkje nemen in de kofferbak. Een speciale camera volgt dan het bewegingspatroon van het hoofd en op basis daarvan wordt de weergave aangepast. Met de headset zijn alle Audi-modellen op te roepen, inclusief individualiseringsopties zoals kleur, bekleding, afwerking en infotainment. Op deze manier kunnen dealers ook modellen demonstreren die niet in de showroom staan. Voor bijpassend 3D-geluid van B&O wordt ook gezorgd.

Wanneer de nieuwe methode in Belgische showrooms zal worden toegepast, zeggen de Duitsers er nog niet bij. Als klant zal je het, eens het zover is, wellicht wat moeilijker krijgen om aan een aankoop te weerstaan.