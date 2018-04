Lotus hint naar vernieuwde Evora

Door: ADD

Lotus heeft plannen aangekondigd om – in hun eigen marketingtermen – een "opwindend nieuwe auto" op het Autosalon van Genève voor te stellen. Het bedrijf is erg karig met details, maar meldde dat het model trouw zal blijven aan de pijlers van het merk: lichtheid, prestaties en zuiver rijden.

Evora in nieuw jasje

En daarmee weten we dus eigenlijk nog minder dan niks. Maar als we van eerdere berichten uitgaan, vermoeden wij dat Lotus doelt op een gefacelifte Evora waarmee het in Genève op de proppen zal komen. Die zal een nieuwe look krijgen, een verbeterde motor en extra gewicht besparende maatregelen.

Alle hoop op de toekomst gericht

Behalve dit toch wel erg vage nieuws, wist Lotus-topman Jean-Marc Gales te melden dat er 25 dealers aan hun netwerk zijn toegevoegd en dat de wereldwijde verkoop met 54% gestegen is. En dat doet het bedrijf hoopvol naar de toekomst kijken. 2014 was voor de Engelse nicheconstructeur immers een jaar om zo snel mogelijk te vergeten.