Toyota blijft topverkoper

Toyota mag zich net zoals vorig jaar kronen tot best verkopende autoproducent ter wereld met maar liefst 10.230.000 stuks op hun naam.

Ten opzichte van 2013 is de verkoop van Toyota (inclusief Daihatsu, Lexus, Scion en Hino) met drie procent gestegen, waardoor ze voor het eerst de grens van 10 miljoen stuks overschreden. Voor dit jaar echter vrezen de Japanners een lichte daling als gevolg van een verwachte afnemende vraag zowel in hun thuisland alsook op de groeimarkten.

Ook VW breekt kaap

Op de tweede plaats in 2014 kwam de Volkswagen Group. Ook zij braken de kaap van 10 miljoen met een totaal van 10.140.000 voertuigen. Analisten vermoeden zelfs dat 2015 het jaar zal zijn waarin Volkswagen Toyota van de troon stoot.

Haasje over met GM

De derde plaats tenslotte wordt door General Motors ingenomen. Zij leverden 9.920.000 exemplaren uit. Interessant is evenwel dat GM de titel van grootste autofabrikant bijna acht decennia lang mocht dragen, tot Toyota in 2008 de ereplaats opeiste en die tot 2010 behield. Een jaar later, pakte GM opnieuw de eerste plaats, maar Toyota griste in 2012 de kroon om die niet meer los te laten.