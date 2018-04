Bekijk de dreamcars op het Autosalon van Brussel 2015

Door: BV

Het einde van het Autosalon van Brussel 2015 komt in zicht. Maar niet voor alle registers nog eens opengetrokken worden voor een eindsprint. Dat is zeker zo in de paleizen waar de volumemerken staan, maar het geldt eens te meer nu ook het paleis van de Dreamcars de deuren opent. Vanaf vandaag (vrijdag), tot aan de sluiting van de beurs op zondagavond, kan je je er gaan vergapen aan de meest exotische bolides.

Bijbetalen

De dreamcars staan in Paleis 11, waar tijdens het eerste weekend van dit 10-daagse-evenement nog de deelbeurs Truck & Transport plaatsvond. Je moet wel bijbetalen als je al dat exotische blik wil bewonderen. Neem je de beslissing aan de kassa, dan betaal je per persoon € 4 extra. Doe je het pas aan de toegang tot het paleis zelf, dan kost het je € 5 per persoon.

Fotogallery

De tentoonstellingshal, die voor de gelegenheid de sfeer van een Franse tuin probeert op te roepen, omvat alle usual suspects. Merken als Porsche, Corvette, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce… maar ook enkele opmerkelijke deelnemers. Het Belgische Imperia bijvoorbeeld. Of het kleine Britse Noble dat in Brussel zelfs uitpakt met een wereldprimeur. Je kan het allemaal bekijken in bijhorende fotogallery.